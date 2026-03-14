Esonero Tudor, la dirigenza del Tottenham al lavoro: si cerca attivamente un nuovo allenatore! Le ultimissime

Esonero Tudor, il Tottenham si muove sul serio: la dirigenza al lavoro per trovare subito un nuovo allenatore, i dettagli

Igor Tudor potrebbe aver vissuto la sua ultima conferenza stampa da tecnico del Tottenham. Il pesantissimo 5-2 incassato sul campo dell’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di Champions League ha aggravato una situazione già critica, resa ancora più pesante dai due errori del portiere di riserva Kinsky nei primi quindici minuti. Un ko che ha scosso l’ambiente e che arriva mentre gli Spurs lottano per non scivolare in una Premier League che li vede appena un punto sopra la zona retrocessione.

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In questo contesto, la sfida contro il Liverpool assume i contorni di un vero spartiacque. La squadra è chiamata a fare punti per evitare che la crisi tecnica e psicologica diventi irreversibile, con la pressione che cresce attorno a Tudor e alla sua gestione. La gara di domenica 15 marzo alle 17.30 potrebbe dunque determinare il futuro immediato della panchina.

Secondo quanto riportato da The Athletic, la dirigenza del Tottenham è già al lavoro “attivamente” per individuare un possibile sostituto, pronta a intervenire qualora il risultato contro i Reds dovesse precipitare ulteriormente la situazione. Un segnale chiaro: la fiducia nei confronti dell’allenatore è ormai appesa a un filo.