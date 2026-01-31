Esonero Zanetti Verona: la posizione del tecnico dopo la sconfitta contro il Cagliari. Cosa filtra

Esonero Zanetti Verona: qual è la posizione del tecnico dei gialloblù dopo la sconfitta contro il Cagliari. Cosa sta succedendo

È una notte lunghissima e tormentata quella che sta vivendo l’Hellas Verona. Il fischio finale dell’Unipol Domus, che ha sancito una netta sconfitta per 4-0 contro il Cagliari, rischia di essere il capolinea dell’avventura di Paolo Zanetti sulla panchina gialloblù. La prestazione offerta in terra sarda ha fatto suonare l’allarme rosso in società. La classifica preoccupa e l’inerzia della squadra sembra aver preso una china pericolosa proprio nel momento cruciale della stagione.

Schira: “Sogliano riflette, fiducia a termine”

Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, la posizione dell’allenatore è tornata prepotentemente in discussione. Finora, Zanetti aveva goduto di una protezione quasi totale. Il suo “scudo” è sempre stato Sean Sogliano, il Direttore Sportivo del club, convinto che il lavoro quotidiano avrebbe pagato. Tuttavia, la disfatta di Cagliari potrebbe aver cambiato le carte in tavola. Schira sottolinea come, per la prima volta, anche il DS stia vacillando: la difesa d’ufficio non è più scontata e la fiducia appare ora a tempo determinato, se non addirittura esaurita.

Ore decisive: ribaltone post-mercato?

La tempistica rende tutto ancora più drammatico. Con il calciomercato alle battute finali, un eventuale cambio di guida tecnica costringerebbe il Verona a cercare un sostituto che dovrà adattarsi a una rosa non costruita su misura. La dirigenza scaligera si è presa queste ore notturne per analizzare a freddo la situazione. Se fino a ieri l’esonero sembrava un’ipotesi remota, l’umiliazione subita nello scontro diretto ha riaperto la ferita. Zanetti è appeso a un filo: il ritorno a Verona potrebbe essere l’ultimo viaggio con la squadra.