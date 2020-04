Esports Serie A: quadrangolare fra Cagliari, Lazio, Lecce, Udinese

Inizia il terzo torneo di Esports su FIFA 20 promosso dalla Lega Serie A: si fronteggiano Cagliari, Lazio, Lecce, Udinese

Al via il terzo torneo di Esports Waiting for eSerie A TIM | Everybody Plays Home organizzato dalla Lega Serie A. I rappresentati dei club del campionato italiano si affronteranno sul noto videogioco FIFA 20.

Il quadrangolare di questa sera vedrà affrontarsi Cagliari, Lazio, Lecce e Udinese. Ecco il calendario con le partite:

h. 19.00 S.S. Lazio Esports vs Udinese Esports

h. 19.20 Cagliari Calcio Esports vs U.S. Lecce Esports

h. 19.40 U.S. Lecce Esports vs S.S. Lazio Esports

h. 20.00 Udinese Esports vs Cagliari Calcio Esports

h. 20.20 S.S. Lazio Esports vs Cagliari Calcio Esports

h. 20.40 U.S. Lecce Esports vs Udinese Esports

Semifinali (solo andata) dalle 21.00

Finale (andata/ritorno) dalle 21.50