Esposito Inter, via al prestito: cinque club lo vogliono

Il classe 2002 dell’Inter Esposito vicino al prestito in Serie A: cinque club lo vogliono, Brescia favorito grazie alla carta Tonali

L’Inter studia il futuro migliore per Sebastiano Esposito, baby talento esploso sotto la gestione tecnica di Antonio Conte. La sua permanenza in nerazzurro per la prossima stagione è complicata, considerando la forte concorrenza in attacco.

Come riportato da fcinternews.it, il classe 2002 potrebbe provare un’esperienza in prestito, restando in Serie A. Cagliari, Spal, Parma e Sassuolo lo seguono da tempo, ma attenzione all’ipotesi Brescia che potrebbe riscontrare agevolazioni grazie all’eventuale trasferimento all’Inter di Sandro Tonali.