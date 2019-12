Esteghlal Stramaccioni, è ufficiale: risolto il contratto col club iraniano

Esteghlal Stramaccioni, finisce l’avventura del tecnico ex Inter sulla panchina del club iraniano: risolto il contratto

Finisce l’avventura di Andrea Stramaccioni sulla panchina dell’Esteghlal. L’ex tecnico dell’Inter ha fatto grandi cose, dal lato sportivo, col club: lascia l’Esteghlal in testa alla classifica, con il record di gol fatti.

L’addio arriva grazie alla risoluzione contrattuale ottenuta dal tecnico, per gravi inadempimenti contrattuali del club iraniano, non ultime le irregolarità dei pagamenti per lo stipendio di Andrea Stramaccioni e del suo staff.