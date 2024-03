Estudiantes Boca Juniors, malore in campo per Altamirano: gara sospesa e rinviata

Estudiantes Boca Juniors è stata sospesa e rinviata a seguito di un malore che ha colpito il calciatore Altamirano

Estudiantes Boca Juniors è stata sospesa e rinviata a seguito di un malore che ha colpito il calciatore Altamirano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sportitalia TV (@sportitalia_official)

Il giocatore è stato subito assistito dallo staff medico e poi è stato trasportato via dal campo in ambulanza all’ospedale. La gara è stata rinviata per l’evidente stato di shock dei calciatori in campo.