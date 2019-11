Euro2020, il confronto tra Mancini e Conte VIDEO

Euro2020, confronto tra allenatori: in vista dei sorteggi vediamo le differenze tra la Nazionale di Mancini e quella di Conte

Sono due Nazionali diverse quella di Antonio Conte e quella di Roberto Mancini, entrambe però nei loro momenti storici hanno portato tantissimo entusiasmo. In un confronto tra i due allenatori la cosa che maggiormente salta all’occhio sono i risultati durante le qualificazioni: 10/10 per Mancini, 7/10 per Conte.

Per il ct azzurro anche tantissimi gol segnati: l’Italia infatti è dietro solo al Belgio ed è andata in porta con 19 marcatori differenti. Infine media-gol più alta da quando in panchina siede il Mancio.