Euro 2020, Gnabry: «Vogliamo dare un bell’addio a Low»

Serge Gnabry ha parlato degli obiettivi della Germania a Euro 2020

Serge Gnabry, esterno del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca, in una intervista a Goal ha parlato degli obiettivi della Germania a Euro 2020.

«Vogliamo dare un bell’addio a Low. Tutti sanno cosa ha fatto per la Nazionale. Se abbiamo cattive sensazioni? Non possiamo farci nulla, se non vincere. Senza scivoloni come lo scorso marzo contro la Macedonia del Nord, credo che il mood della Germania, inteso come gruppo e ambiente sarà decisamente migliore».