Il Comitato Esecutivo della UEFA ha prorogato la scadenza per Monaco, Dublino e Bilbao circa la presenza di pubblico negli stadi

Il Comitato Esecutivo della UEFA in corso di svolgimento in Svizzera ha prolungato la scadenza per quelle città che non hanno ancora dato una risposta per la presenza del pubblico nei propri stadi per Euro 2020.

Le città in questione sono Monaco, Dublino e Bilbao che ora avranno tempo fino al 23 aprile per ottenere il via libera definitivo al pubblico negli stadi da parte della UEFA.