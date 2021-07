Euro 2020, Pickford scambia la maglia con Neuer: «La farò incorniciare»

Jordan Pickford ha rivelato di aver scambiato la maglia con Neuer al termine di Inghilterra-Germania

Jordan Pickford, portiere dell’Everton e dell’Inghilterra, in conferenza stampa ha rivelato di aver scambio la maglia con Neuer al termine del match tra la Nazionale inglese le Germania.

«Mi ero promesso che al termine della partita gli avrei chiesto la maglia. E così è stato: alla fine della partita mi sono avvicinato a lui e sono riuscito a prenderla e a farla autografare, quindi è stata una cosa davvero bella per me. È stato fantastico giocare contro di lui con la Germania e credo proprio che farò incorniciare la sua maglia. Neuer è stato gentile con me. Si è congratulato con me e mi ha augurato il meglio nonostante sicuramente fosse rimasto deluso per la sconfitta».