Europa League, Manchester United, Tottenham e Rangers: le britanniche si giocano la stagione in Europa

Europa League, le tre britanniche rimaste – Manchester United, Tottenham e i Rangers – si giocano stasera il riscatto di una stagione deludente

Tre partite decisive attendono questa sera le ultime tre squadre britanniche rimaste in Europa League, tutte chiamate, come riportato dal Corriere dello Sport, a una svolta per dare senso a stagioni fin qui deludenti. Il Manchester United ospita il Lione dopo l’1-1 dell’andata: serve solo una vittoria per evitare l’ennesima annata anonima, in una Premier che li vede precipitati a metà classifica. L’arrivo di Ruben Amorim non ha risollevato le sorti dei Red Devils, fermi a una media di appena 1,1 punti a partita sotto la sua guida. In porta torna Onana, mentre Zirzkee sarà out per infortunio.

Il Tottenham cerca il riscatto a Francoforte dopo l’ennesimo stop in campionato contro il Wolverhampton. Anche per Postecoglou il bilancio è altalenante: troppi errori individuali frenano la crescita degli Spurs e mettono in dubbio la sua permanenza sulla panchina dei londinesi. I Rangers, infine, sono attesi dalla trasferta più difficile: a Bilbao, contro un’Athletic forte, organizzato e imbattuto da oltre un mese. Dopo lo 0-0 dell’andata, servirà l’impresa.