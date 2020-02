Europa League, il VAR debutta ai sedicesimi di finale

Giovedì le gare di andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Per la prima volta ci sarà anche il VAR

Finalmente arriverà il VAR anche in Europa League. Giovedì si scenderà in campo per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, verrà introdotto il sistema di Video Assistant Referee.

Roberto Rosetti, presidente della Commissione arbitri della UEFA, ha dichiarato: «Sono molto felice di averlo anche in Europa League. È un progetto cruciale per il calcio».