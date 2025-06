Europei femminili, Alisha Lehmann risponde alle critiche dopo il 7-1 contro una under 15: «Ignoriamo tutto e rimaniamo concentrate»

Europei Femminili, Alisha Lehmann risponde alle critiche dopo la sconfitta della Svizzera contro l’Under 15 del Luserna per 7-1

Alisha Lehmann ha rotto il silenzio dopo la pesante sconfitta per 7-1 subita dalla Nazionale femminile svizzera contro l’Under 15 maschile del Lucerna, in un’amichevole organizzata per preparare gli Europei 2025. Il test, disputato a porte chiuse, sarebbe dovuto restare riservato, ma un video pubblicato da un giovane giocatore su TikTok ha rivelato il risultato, generando un’ondata di critiche sui social e nei media.

Nel video, poi rimosso dopo oltre 70.000 visualizzazioni, erano riconoscibili tra le protagoniste Alisha Lehmann, stella della Juventus Women, e Alayah Pilgrim della Roma. L’attaccante bianconera ha risposto con fermezza alle polemiche: «Come squadra, ignoriamo queste critiche e ci concentriamo su ciò che possiamo fare. Non abbiamo tempo per analizzare quanto successo oggi».

Lehmann ha chiarito che il risultato non intacca la preparazione della Svizzera per l’Europeo: «Ci siamo allenate con grande intensità, sia a livello fisico che tattico. Partite del genere servono a testare il nostro approccio, non a trarre conclusioni affrettate. Siamo pronte a dare il massimo».

La giocatrice ha anche espresso entusiasmo per l’opportunità di disputare il torneo in casa: «L’atmosfera agli Europei 2022 in Inghilterra fu incredibile. Vivere un’esperienza simile qui in Svizzera sarà qualcosa di speciale. Non vedo l’ora».

La Svizzera, in quanto nazione ospitante, aprirà ufficialmente la rassegna affrontando la Norvegia il 2 luglio allo St. Jakob-Park di Basilea. Nonostante il clamore mediatico per la sconfitta, l’ambiente della nazionale elvetica resta sereno e concentrato sull’obiettivo: ben figurare davanti al proprio pubblico e dimostrare il valore del movimento femminile, senza lasciarsi distrarre da critiche superficiali.