Europeo under 21, si gioca nel 2021: la formula sarà ridotta a otto squadre anziché 16, quattro in meno rispetto al 2019

L’Europeo under 21 si giocherà nel 2021. La conferma è arrivata direttamente dalla UEFA, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Ci saranno però dei cambiamenti sostanziali: la formula prevista inizialmente era a 16 squadre, ma le partecipanti sono state ridotte a 8. Non più 12 come lo scorso campionato europeo, ma quattro in meno per far fronte alla gestione complessiva dell’evento. La manifestazione si terrà in Ungheria e Slovenia.