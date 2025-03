Evelina Christillin: «Lapo Elkann mi ha attaccata mettendomi contro i tifosi della Juve. E ha comportato queste conseguenze…»

Evelina Christillin, tifosa della Juve e membro del consiglio della FIFA, torna sulle parole di Lapo Elkann: «Il suo attacco mi ha fatto molto male»

In un’intervista al Corriere della Sera, Evelina Christillin – tifosa doc della Juve, presidente del Museo Egizio di Torino e membro aggiuntivo della UEFA nel Consiglio della FIFA – torna sulla frase che tempo fa Lapo Elkann aveva rivolto nei suoi confronti, definendola un’ingrata e aggiungendo: «É grottesca, senz’anima e senza dignità, un’arrampicatrice sociale». Ecco cosa ha dichiarato a proposito delle conseguenze di quell’attacco:

«Quella frase ha scatenato reazioni aggressive da parte dei tifosi. Per tre mesi mi sono dovuta far scortare, non potevo più mettere piede allo stadio. Ci sono rimasta male: io Lapo l’ho tenuto in braccio appena nato; andavo a prenderlo al catechismo russo, a Parigi, facendolo uscire prima di nascosto per compragli un gelato».