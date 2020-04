Eventuale stop alla serie A, ecco cosa succederà agli stipendi dei calciatori: i giocatori dovranno adeguarsi per far fronte alle perdite

Cosa succederà alla serie A in caso di eventuale stop? La Gazzetta dello Sport in edicola oggi ha evidenziato tutti i possibili scenari in cui il massimo campionato di calcio non dovesse riprendere regolarmente.

Senza ritorno in campo – si legge – anche il rapporto tra società e tesserati verrà rivisto. In questo caso ci saranno molti tagli agli stipendi e tutti i tesserati dovranno adeguarsi.