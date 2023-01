Everton, fatta per il dopo Lampard: arriva Dyche

L’Everton ha trovato l’accordo con Sean Dyche come nuovo allenatore. Tutti i dettagli sul futuro del club inglese

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’Everton ha scelto il suo nuovo allenatore dopo l’esonero di Frank Lampard. Il club di Liverpool, dopo aver sondato anche Marcelo Bielsa, avrebbe infatti deciso di affidarsi a Sean Dyche.

L’ex allenatore di Watford e Burnley avrà quindi il compito di evitare la retrocessione in Championship. Un compito non facile visto che l’Everton si trova al penultimo posto in classifica con 15 punti.