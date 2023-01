Everton, altra sconfitta: ora Lampard rischia

Frankie Lampard, allenatore dell’Everton, raccoglie all’ennesima sconfitta e ora rischierebbe il posto sulla panchina

Il 3-1 subito contro il Manchester United potrebbe essere la goccia che può far traboccare un vaso ormai colmo. In campionato è in lotta per non retrocedere, ora l’eliminazione in Coppa. Anche Lampard ha voluto dribblare la domanda: «Non spetta a me concentrarmi su questo aspetto» ha detto a ITV.