Everton, Lampard: «Nel primo tempo abbiamo limitato il Tottenham»

L’allenatore dell’Everton ha parlato al termine della sfida di Premier League contro il Tottenham di Antonio Conte

Frank Lampard, allenatore dell’Everton, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Tottenham in campionato. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Se avessimo realizzato quelle due occasioni saremmo in vantaggio di uno o due gol alla fine del primo tempo. Li abbiamo limitati nel primo tempo. Eravamo molto competitivi. Abbiamo giocatori che possono seguire il piano di gioco con più coerenza. Possiamo fare di più. In realtà può arrivare una squadra di Champions League come il Tottenham e perdere».