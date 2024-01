L’Everton ha pubblicato una nota sul proprio sito web ufficiale in merito alle nuove indagini della FA su alcune operazioni finanziarie

L’Everton ha pubblicato una nota sul proprio sito web ufficiale in merito alle nuove indagini della FA su alcune operazioni finanziarie. Ecco il comunicato.

COMUNICATO – Il club prende atto della decisione della Premier League di deferire la società per una violazione delle regole sulla redditività e sostenibilità (PSR) per il periodo di valutazione che si conclude con la stagione 2022/23 a una commissione indipendente della Premier League. Questo si riferisce a un periodo che copre le stagioni 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23. Comprende quindi periodi finanziari (2019/20, 2020/21 e 2021/22) per i quali il club ha già ricevuto una sanzione di 10 punti. Attualmente, il club sta appellando quella sanzione. Ora il club deve difendersi da un’altra denuncia della Premier League che include gli stessi periodi finanziari per i quali è già stato sanzionato, prima che l’appello venga anche solo ascoltato. Il club ritiene che ciò derivi da una chiara mancanza nelle regole della Premier League. L’Everton può assicurare ai suoi tifosi che continuerà a difendere la sua posizione durante l’appello in corso e, se necessario, presso una qualsiasi commissione futura.