Everton-Wolverhampton: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Goodison Park la sfida di Premier League Everton-Wolverhampton: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Goodison Park di Liverpool si giocherà la gara valevole per la 14ª giornata di Premier League tra Everton-Wolverhampton. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Everton (4-2-3-1): Pickford; Young, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Doucouré, Gueye; Lindstrom, McNeil, Ndiaye; Calvert-Lewin. Allenatore: Dyche.

Wolverhampton (3-4-2-1): José Sá; Lemina, Tote Gomes, Ait-Nouri; Nelson Semedo, André, Joao Gomes, Rodrigo Gomes; Bellegarde, Cunha; Larsen. Allenatore: O’Neil.

Orario e dove vederla in tv

Everton-Wolverhampton si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 4 dicembre per la quattordicesima giornata di campionato di Premier League. Verrà trasmessa in esclusiva su Sky sul canale Sky Sport (255). La partita sarà visibile in streaming per i clienti Sky su Sky Go o per i clienti NOW TV sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.