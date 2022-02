Everton, Lampard vuole tre calciatori del Chelsea

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Frank Lampard vuole tre giovani del Chelsea per migliorare l’Everton in vista della prossima stagione

Frank Lampard, sedutosi sulla panchina dell’Everton a gennaio, ha l’obiettivo di far risalire la classifica ai The Toffees e ha mettere le basi per il futuro. Parlando proprio di futuro, l’ex-Chelsea è pronto a scendere in campo.

Secondo alcuni media inglesi, Frank Lampard ha intenzione di ingaggiare in prestito tre giovani, di proprietà del Chelsea, che si stanno mettendo in luce in Premier League: Billy Gilmour, Conor Gallagher e Armando Broja.