FA Cup all’Arsenal, ko Chelsea. Ma che spavento per Pedro

L’Arsenal trionfa in FA Cup contro il Chelsea: a sancire il 2-1 definitivo è la doppietta di Aubameyang. Spavento per Pedro

L’Arsenal ha conquistato la quattordicesima FA Cup della sua storia battendo per 2-1 il Chelsea. A decidere la sfida è la doppietta di uno scatenato Aubameyang che, tra il 28′ e il 63′, annulla il vantaggio dei Blues siglato da Pulisic.

Grande festa al triplice fischio (tardato a causa di un brutto infortunio subito da Pedro, uscito in barella e in debito di ossigeno) per Mikel Arteta, che ha così alzato il primo trofeo da allenatore.