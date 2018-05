Fabbricini a Mancini: «Italia, buona la prima!»

Il commissario straordinario della FIGC, Roberto Fabbricini, ha parlato così della prima amichevole dell’Italia targata Roberto Mancini

A margine del Premio “Calabrese” tenutosi a Soriano nel Cimino, il commissario straordinario della FIGC, Roberto Fabbricini, ha parlato dell’esordio di Roberto Mancini sulla panchina dell’Italia: «Buona la prima per Mancini, il risultato va bene. Nel primo tempo si sono viste cose buone: una squadra giovane, vivace e veloce, proprio nello stile del ct. Se sarà la volta buona per Balotelli? Lo spero, in campo mi è sembrato disponibile, forse per lui è arrivata la maturità».

Sulla sfida con la Francia: «Di certo a Nizza sarà una gara diversa. Con i francesi sarà una gara più difficile, ma era importante cominciare bene e con tranquillità. Abbiamo rivisto Balotelli in campo ed ha anche messo a segno un gol. Possiamo dire che è stato un inizio positivo».