Fabian Ruiz al Napoli: in settimana le visite mediche

Fabian Ruiz sarà un nuovo calciatore del Napoli. Il centrocampista sarà presto in Italia per effettuare le visite mediche

E’ tutto fatto per il passaggio di Fabian Ruiz al Napoli. Una volta formalizzata la cessione dell’italo-brasiliano Jorginho al Manchester City, infatti, il club di Aurelio De Laurentiis pagherà la clausola rescissoria di 30 milioni di euro che lega il centrocampista spagnolo al Betis Siviglia. Stando a quanto riportato da Il Mattino, il classe 1996 sarà in Italia già a metà settimana per effettuare le visite mediche con i partenopei.

Oltre al mercato in entrata, il Napoli lavora anche su quello in uscita: oltre a Jorginho, infatti, anche Tonelli potrebbe dire addio alla squadra azzurra. Sul giocatore c’è l’interesse del Bologna del neo tecnico Pippo Inzaghi. I campani valutano il difensore 28enne circa 7 milioni di euro. Novità sono attese nelle prossime ore.