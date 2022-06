Fabian Ruiz, ancora nessun accordo trovato con il Napoli sul rinnovo

Il Napoli ha offerto a Fabian Ruiz un rinnovo di un anno con clausola a 30 milioni. nessuna risposta per ora dello spagnolo

Il Napoli al lavoro per rinnovare Fabian Ruiz, ma le parti sono molto distanti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club azzurro ha offerto allo spagnolo un rinnovo annuale con una clausola a 30 milioni, quanto speso per prenderlo dal Betis.

Offerta che per ora ha trovato il silenzio del calciatore come risposta. E ora a Napoli si rischia l’ennesimo caso di addio illustre a parametro zero, come per Insigne e, forse, anche Koulibaly.