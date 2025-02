Fagioli Fiorentina, la trattativa con la Juve va avanti! Ultime ore di mercato caldissime: i dettagli

Fagioli Fiorentina, la trattativa con la Juventus si accende! Ultime ore di mercato caldissime: i dettagli e le ultimissime

Saranno bollenti queste ultime ore di mercato per i bianconeri: secondo quanto riferito Gianluca Di Marzio, il mercato Juve e la Fiorentina starebbero per trovare un accordo definitivo per il trasferimento di Fagioli in Viola. Il futuro del centrocampista bianconero e della Nazionale italiana sembra comunque definito: o andrà a Firenze oppure resterà in bianconero.

LA SITUAZIONE – «Fiorentina: prosegue positivamente la trattativa per Nicolò Fagioli. Ora i due club sono più vicini».