Fagioli Juve, settimana prossima l’incontro decisivo: la situazione

Fagioli Juve, ritorno più vicino? Settimana prossima incontro decisivo con l’entourage del giovane centrocampista

La prossima settimana la Juve incontrerà gli agenti di Fagioli per discutere il suo futuro. A riportare la notizia è Goal.com.

Il centrocampista ha vissuto una stagione da protagonista in Serie B culminata con la promozione diretta in Serie A con la maglia della Cremonese. Il contratto di Fagioli con la Juve scade nel 2023 e il suo sogno è quello di fare il grande salto in bianconero. Nei prossimi giorni sono attese novità.