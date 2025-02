Fagioli Juve, ritorno di fiamma di un club per il centrocampista: nuova offerta sul tavolo dei bianconeri! Le ultimissime

Ancora incerto il futuro di Nicolò Fagioli in bianconero. Secondo quanto riportato da Sky Sport Olympique Marsiglia e Fiorentina continuano a lavorare per cercare di arrivare all’accordo per il centrocampista della Juventus.

Secondo quanto appreso i francesi nelle ultime ore sono tornati alla carica per il centrocampista classe ’01 chiedendolo ai bianconeri però in prestito senza obbligo di riscatto. La Juve continua a chiedere 20 milioni di euro per lasciarlo andare via da Torino.