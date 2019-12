Falco: «La partita sembrava persa, punto guadagnato» VIDEO

Falco, le parole del giocatore del Lecce al termine della gara pareggiata in rimonta contro il Genoa di Thiago Motta

Un Lecce mai arrendevole è quello che ieri è riuscito a ribaltare lo 0-2 del Genoa e chiudere la gara in pareggio. Ecco le parole di Falco al termine del match.

«Alla fine dovevamo cercare di mettere i cross in mezzo. Abbiamo recuperato la partita che sembrava persa, un punto guadagnato. La gioia del gol sì dopo un mese che ero fermo ma sono contentissimo di essere riuscito a dare una mano alla squadra. La squadra mi mette nelle migliori condizioni per fare bene. L’obiettivo è quello della salvezza, io cerco di dare il mio contributo e di fare il massimo per aiutare tutti».