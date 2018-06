Fares alla Spal: manca solo l’ufficialità

Mohamed Fares sarà un nuovo giocatore della Spal: accordo totale con l’Hellas Verona. Domani le firme e l’ufficialità

Dopo aver raggiunto una miracolosa salvezza, la Spal lavora sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Leonardo Semplici in vista della prossima stagione, il cui obiettivo sarà ancora una volta la permanenza in Serie A. Il club di Ferrara è vicinissimo ad un nuovo acquisto: Mohamed Fares, attaccante dell’Hellas Verona.

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, per il passaggio del calciatore in Emilia mancherebbe solo l’annuncio. Le due società avrebbero trovato l’accordo sulla base di 4 milioni di euro. L’attaccante, invece, firmerà un contratto di quattro anni con opzione per il quinto.