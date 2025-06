Farioli riparte dal Portogallo: sarà il nuovo allenatore del Porto

Francesco Farioli, dopo l’addio all’Ajax dopo la mancata vittoria dell’Eredivisie riparte dal Portogallo: è il nuovo allenatore del Porto

Francesco Farioli è pronto a ripartire dal Portogallo. Dopo l’amara esperienza all’Ajax, dove ha sfiorato il titolo in Eredivisie perdendolo soltanto all’ultima giornata, il tecnico toscano ha trovato una nuova opportunità in una delle piazze più prestigiose del calcio europeo: allenerà il Porto nella stagione 2025/26. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’accordo tra le parti è ormai totale e l’annuncio ufficiale è atteso a breve.

Scelto direttamente dal presidente André Villas-Boas, Farioli prenderà il posto di Vítor Bruno Anselmi, allenatore ad interim subentrato nel gennaio scorso. Il Porto riparte quindi da un profilo giovane, internazionale e in netta ascesa: a soli 35 anni, Farioli ha già costruito un percorso ricco di esperienze in diversi campionati europei, dimostrando idee chiare e uno stile di gioco riconoscibile.

Cresciuto calcisticamente accanto a Roberto De Zerbi – con cui ha lavorato tra Benevento e Sassuolo – Farioli ha poi iniziato la carriera da primo allenatore in Turchia, prima all’Alanyaspor e poi al Fatih Karagümrük. Il salto di qualità è arrivato con il passaggio al Nizza in Ligue 1, dove si è fatto apprezzare per compattezza e organizzazione. Poi l’approdo all’Ajax, una stagione ricca di ambizioni ma chiusa con l’amaro in bocca dopo un lungo duello con il PSV.

Commosso e in lacrime davanti ai tifosi olandesi al termine del campionato, Farioli ora è pronto a ripartire con nuovo entusiasmo in un contesto di grande tradizione come quello del Porto, con l’obiettivo di riportare i Dragões ai vertici del calcio portoghese e tornare protagonisti anche in Europa. Negli scorsi mesi era stato accostato alla panchina della Roma, ma il ritorno in Italia può attendere: il futuro di Farioli, ancora una volta, parla straniero.