Fasce Champions League: Milan in prima, la Juve davanti a Inter e Napoli

Fasce Champions League: Milan in prima, la Juve ringrazia il ranking e parte dalla seconda

In virtù del miglior piazzamento nel ranking, la Juventus di Allegri partirà dalla seconda fascia a differenza di Inter e Napoli, che saranno invece in terza. Il Milan campione d’Italia in prima. Qui di seguito le varie fasce con i possibili pericoli per i bianconeri.

PRIMA FASCIA: (Vincitrice CL) Liverpool/ se Real allora l’Ajax, Eintracht, Man City, Real Madrid, Milan, Bayern, PSG, Porto.

SECONDA FASCIA: Chelsea, Barcellona, Juventus, Atletico, Siviglia, Tottenham, Lipsia, Ajax/ Liverpool (se non vince la Champions).

TERZA FASCIA: Borussia Dortmund, Salisburgo, Shakhtar, Inter, Napoli, Benfica, Sporting, Bayer Leverkusen.

QUARTA FASCIA: Rangers, Dinamo Zagabria /Trabzonspor/Malmo, Stella Rossa, Marsiglia, Olympiacos, Copenaghen, Brugge, Celtic.