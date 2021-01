Fazio Parma, rallentamento nella trattativa: le ultime

Ci sarebbe stato un brusco rallentamento nelle trattative per portare Fazio al Parma: ecco la situazione e la decisione del centrale argentino

Federico Fazio potrebbe finire al Parma in questi ultimi giorni di calciomercato. Il difensore argentino della Roma non ha trovato spazio in questa stagione e sarebbe vicino all’addio.

Come riporta Il Tempo, però, la destinazione non sarebbe gradita a Fazio che avrebbe rifiutato dunque il Parma. Restano da vedere gli sviluppi in questa ultima settmana di mercato, con chiusura l’1 febbraio.