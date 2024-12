Fazzini Lazio, inserimento del Napoli per il centrocampista: le ultime

La Lazio sulle tracce di Fazzini dell’Empoli per rinforzare il centrocampo, ma sul calciatore c’è anche l’inserimento del Napoli: le ultime

Ormai ci siamo la sessione invernale di calciomercato sta per iniziare, e la Lazio come tutti i club non vuole farsi cogliere impreparata e rinforzarsi per il proseguo di questa annata. Il club biancoceleste sta guardando con particolare attenzione come ben noto al centrocampo, e uno dei nomi sul quale sta lavorando Fabiani è Fazzini dell’Empoli. Secondo quanto riportato da Di Marzio, i biancocelesti devono fare attenzione al Napoli, il quale secondo quanto spiega il giornalista avrebbe sondato il terreno per capire se ci sono i presupposti per intavolare una trattativa col club toscano.

Il cronista conclude dicendo che con l’addio di Folorunsho, che anch’esso piace alla Lazio, la formazione di Conte avrebbe un posto libero nella zona centrale del campo ma attualmente i biancocelesti sono in vantaggio.