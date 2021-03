Federcalcio danese: «Eriksen non risponderà alla convocazione, al suo posto ci sarà Billing»

La Federcalcio della Danimarca ha confermato che Christian Eriksen non risponderà alla convocazione per le gare di qualificazione ai Mondiali

La Federcalcio danese ha confermato che Christian Eriksen non risponderà alla convocazione per le gare di qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022 a causa delle restrizioni imposte dall’ATS Milano.

Al posto del centrocampista dell’Inter sarà convocato Philip Billing del Bournemouth.