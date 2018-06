Felipe Anderson, West Ham in Italia per l’incontro decisivo con Lotito

Tira e molla per la cessione del calciatore della Lazio, Felipe Anderson, al West Ham: dirigenti londinesi in Italia per trattare con Lotito, ecco la distanza tra domanda ed offerta

Claudio Lotito non molla e insiste sulla valutazione di 48 milioni di euro per il cartellino di Felipe Anderson. Destinatario della ricca richiesta il West Ham che in questi giorni sta chiudendo il cerchio per l’acquisto del fantasista della Lazio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport tra oggi e domani sono in arrivo a Roma i dirigenti del club londinese del West Ham che fa sul serio e insiste per l’acquisto del calciatore nato a Brasilia. Lotito ha fissato il prezzo di 48 milioni di euro per il cartellino, una cifra che tiene conto anche del 25% di percentuale sulla rivendita detenuta dal Santos, suo ex club.

Il presidente della Lazio non farà sconti ed è difficile che possa scendere al di sotto dei 40 milioni di euro per la cessione, considerando le modalità sopra dette dell’accordo del 2013 con il Santos. Il calciatore è deciso ad andare via dopo questa stagione, mentre la scadenza del contratto nel giugno 2020 gioca sicuramente a favore della Lazio che non ha fretta di dover sistemare la situazione. Tra oggi e domani l’appuntamento, forse decisivo, tra i dirigenti del West Ham e quelli della Lazio, probabilmente a Villa San Sebastiano. La sensazione è che se i londinesi dovessero confermare l’offerta da 25 milioni di euro più bonus Lotito non venderà Felipe Anderson.