Felipe Melo annuncia: «Sto valutando il trasferimento al Boca Juniors»

Felipe Melo annuncia: «Sto valutando di trasferirmi in quella squadra». Il messaggio dell’ex centrocampista della Juventus

Felipe Melo parla del suo futuro a TyC Sports. L’ex Juventus, attualmente in forza al Palmeiras, potrebbe presto affrontare una nuova avventura professionale. Cambio epocale per il centrocampista esploso in Italia con la maglia della Fiorentina.

«Devo chiarire che amo il Palmeiras, ma bisogna vedere cosa accadrà da qui al 31 dicembre. Se il Palmeiras non vuole rinnovarmi il contratto e il Boca mi chiama, potrei valutarlo».