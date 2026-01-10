Fenerbahce, che esordio per l’ex Lazio Guendouzi! Subito in gol e successo in Supercoppa – VIDEO

Fenerbahce, debutto da sogno per l’ex Lazio Guendouzi: subito in gol e Supercoppa in bacheca – VIDEO

Il Fenerbahçe di Domenico Tedesco conquista la Supercoppa di Turchia superando il Galatasaray e festeggia un successo che porta subito la firma del nuovo arrivato Matteo Guendouzi. Il centrocampista francese, ex Lazio, ha impiegato pochissimo per lasciare il segno nella sua nuova avventura.

Guendouzi ha infatti sbloccato la partita al 28’, trovando il gol con un preciso destro dalla distanza che ha indirizzato il match. Nella ripresa è arrivato anche il raddoppio: Jayden Oosterwolde ha firmato il 2-0 al 48’, sfruttando al meglio un’azione nata da calcio d’angolo e mettendo in ghiaccio il trofeo.

Il Fenerbahçe ha così avuto la meglio sugli storici rivali del Galatasaray, scesi in campo senza Victor Osimhen. Un successo importante per la squadra di Tedesco, con un titolo e con un Guendouzi già protagonista.

Gol all’esordio con la maglia del Fenerbahce per #Guendouzi nel derby con il Galatasaray pic.twitter.com/1HTzGAy7sN — LazioSpace (@SpaceLazio) January 10, 2026

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

