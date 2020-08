Fenerbahce, José Sosa è ufficialmente un nuovo giocatore – FOTO

Il Fenerbahce ha comunicato attraverso il proprio sito ufficiale che José Sosa è nuovo giocatore del club turco

José Sosa è ufficialmente un nuovo giocatore del Fenerbahce. Il centrocampista ex Milan ha firmato un contratto biennale con il club turco.

Dopo un’esperienza in Italia con le maglie di Napoli e Milan, il giocatore ha giocato per ben tre anni al Trabzonspor prima di trasferirsi al Fenerbahce. José Sosa è ora pronto per questa nuova avventura per dimostrare ancora le proprie qualità.