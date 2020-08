Ferran Torres è del Manchester City: battute Juventus e Napoli

Il Manchester City ha annunciato il trasferimento di Ferran Torres, che si lega al club inglese fino al 2025 dopo essersi liberato a parametro zero dal Valencia.

Il classe 2000, considerato uno dei talenti emergenti nel panorama calcistico europeo, era seguito anche da Juventus e Napoli.

Here we go! We’re delighted to announce the signing of @FerranTorres20 from Valencia on a five-year deal ✍️

🔵 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/hzCbdoRsxL

— Manchester City (@ManCity) August 4, 2020