Ferrero rinviato a giudizio: la decisione sugli arresti domiciliari

Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, è stato rinviato a giudizio: il GUP ha deciso anche sugli arresti domiciliari

Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, è stato rinviato a giudizio assieme agli altri otto indagati. Questa la decisione del GUP del Tribunale di Paola al termine dell’udienza svoltasi questa mattina, come riporta Il Corriere della Calabria.

Il GUP si è espresso anche sulla misura degli arresti domiciliari, che è stata revocata. Ferrero torna quindi in libertà. Permangono tutte la altre inibizioni, come l’interdizione a esercitare attività di impresa. Per questo motivo non potrà, anche volesse farlo, riprendere alcuna carica all’interno della Sampdoria.