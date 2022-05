Festa scudetto: problema San Siro, sarebbe più facile vincesse l’Inter. Le ultime in vista dei festeggiamenti tricolore

Milano pensa già alla festa scudetto, a prescindere che sia il Milan o l’Inter a laurearsi campione d’Italia, ma ci sono alcuni problemi.

Il primo problema riscontrato è quello relativo alla data, visto che la Lega Serie A aveva pensato di far giocare l’ultima giornata di campionato, con Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan, sabato 21 maggio, ma a Milano in quel giorno andrà in scena il concerto per l’anniversario di Radio Italia in piazza Duomo e per questo il dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno ha invitato la Lega a valutare la possibilità di giocare le gare domenica. Secondo quanto riportato da La Repubblica, edizione Milano, così sarà: le gare si giocheranno domenica alle 15, in contemporanea.

Inoltre, La Serie A sta valutando ora una exit strategy per far in modo che le squadre possano festeggiare lo scudetto a San Siro sempre la domenica. Se dovesse vincere l’Inter tutto sarebbe più semplice: la squadra resterebbe in campo e si festeggerebbe. Se a vincerlo invece fosse il Milan, l’idea è quello di svuotare rapidamente lo stadio, cambiare il layout e aprirlo poi ai tifosi rossoneri e ai giocatori di ritorno da Reggio Emilia.