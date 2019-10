Feyenoord, dimissioni Stam: «Mi faccio da parte, è meglio per tutti»

Jaap Stam rinuncia all’incarico di allenatore del Feyenoord dopo il tremendo ko con l’Ajax: le parole dopo le dimissioni

Il Feyenoord perde 4-0 contro l’Ajax: la pesante sconfitta ha scalfito l’orgoglio di Jaap Stam, che ha scelto di dimettersi dall’incarico di tecnico.

Ecco le sue parole dopo la decisione sofferta: «È meglio per il club, per i giocatori e per me stesso se mi faccio da parte». Il dt del Feyenoord Troost ha ammesso: «Jaap aveva il supporto e la fiducia di società e giocatori, ma quando qualcuno ti dice che non ci crede più e non vuole continuare, bisogna rispettare la decisione».