Feyenoord, infortunio shock per Timber contro il Milan: diagnosi e tempi di recupero

L’attaccante e capitano dei biancorossi ha riportato la rottura del legamento collaterale del ginocchio sinistro. Stagione finita per l’olandese.

Brutte notizie per la squadra di Rotterdam, il capitano dei biancorossi, Quinten Timber, sarà fuori per il resto della stagione. L’olandese ha riportato la rottura del legamento collaterale esterno del ginocchio sinistro ed è stato già operato. Il classe 2001 starà lontano dai campi per il resto della stagione.

Fatale la partita di Champions League contro il Milan per Timber. Nei play-off contro i rossoneri, l’attaccante è caduto in maniera scomposta sul terreno di gioco dopo uno intervento aereo, subendo un forte impatto all’articolazione. L’olandese è stato costretto ad abbandonare il campo in anticipo. Gli esami clinici hanno evidenziato la necessità di un intervento chirurgico per garantire il pieno recupero dell’articolazione.