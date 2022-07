Fifa, assoluzione di Blatter: «La mia coscienza è pulita»

Le parole dell’ex numero uno della Fifa, Joseph Blatter, dopo l’assoluzione dall’accusa di frode: «Sono pulito con la mia coscienza»

Il tribunale di Bellinzona ha assolto Michel Platini e Joseph Blatter dall’accusa di frode. Di seguito le parole dell’ex numero uno della Fifa.

«Non parlo della Fifa, non parlo di corruzione, parlo di me. Non ho fatto niente di male. Sono pulito con la mia coscienza, sono pulito nel mio spirito».