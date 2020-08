FIFA, il comitato etico ha archiviato il fascicolo su Gianni Infantino

Il comitato etico indipendente della FIFA ha deciso di archiviare il fascicolo aperto sul presidente Gianni Infantino

Il comitato etico della FIFA ha archiviato il fascicolo aperto su Gianni Infantino per una presunta violazione del codice etico. Ecco le parole del comunicato riportate dall’Ansa:

«Si è deciso per l’archiviazione del fascicolo per l’evidente mancanza di un caso prima facie in merito a presunte violazioni del Codice etico Fifa. Nessun aspetto della condotta analizzata costituisce una violazione del regolamento Fifa – alcuni aspetti non rientrano nemmeno nelle disposizioni del Codice etico, né giustificano l’adozione di alcun tipo di provvedimento, compreso quello di una sospensione provvisoria».