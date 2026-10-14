FIFA, maxi piano da 3,5 miliardi per le federazioni: 25 milioni a ciascun membro nel quadriennio 2027-2030. Ecco cosa ha in mente Infantino

FIFA, il presidente Gianni Infntino ha in mente un maxi piano da 3,5 miliardi per le federazioni: ecco cosa sta succedendo

Una considerevole iniezione di liquidità si prepara a raggiungere il panorama calcistico internazionale. Secondo quanto anticipato dal quotidiano britannico The Times, la FIFA ha messo a punto un piano finanziario straordinario destinato a potenziare in maniera decisa i contributi economici verso le sue 211 federazioni affiliate. Il progetto prevede lo stanziamento di ulteriori 15 milioni di dollari (circa 13,4 milioni di euro) per ogni singola associazione calcistica nel quadriennio 2027-2030, quota che andrà a integrarsi con i 10 milioni di dollari già garantiti dagli stanziamenti ordinari. Il sostegno complessivo per ciascun paese salirà dunque a 25 milioni di dollari (pari a 22,3 milioni di euro).

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Riserve record e destinazione delle risorse: la ripartizione dei fondi

L’investimento globale mobiliterà una somma superiore ai 3,5 miliardi di dollari (circa 3,13 miliardi di euro), resa sostenibile dalla straordinaria solidità patrimoniale dell’organo di governo mondiale. Grazie ai ricavi attesi dal Mondiale 2026 organizzato congiuntamente da Stati Uniti, Messico e Canada, le riserve della federazione internazionale supereranno i 6 miliardi di dollari, mantenendo comunque una soglia di sicurezza minima garantita pari a 1,7 miliardi.

Il documento stabilisce vincoli precisi sull’impiego del budget: 10 milioni di dollari saranno destinati alla copertura dei costi operativi e gestionali, altri 10 milioni finanzieranno progetti infrastrutturali e tecnici mirati, mentre 5 milioni di dollari saranno vincolati allo sviluppo del calcio femminile e dei settori giovanili. A chiarire i margini d’azione è lo stesso regolamento:

«Le federazioni affiliate continueranno a definire autonomamente le proprie priorità, con l’aggiunta di alcuni criteri relativi alle finalità per cui potranno essere utilizzati i fondi»

Il ruolo di UEFA e CONCACAF e il contesto politico verso le elezioni 2027

Il piano approderà sul tavolo del Consiglio FIFA giovedì 15 ottobre. L’iniziativa giunge dopo le insistenti richieste avanzate dai vertici continentali di UEFA e CONCACAF, guidati da Aleksander Čeferin e Victor Montagliani, contrari all’apertura del capitale commerciale a investitori privati attraverso il discusso piano Forward Enterprise (poi accantonato) e favorevoli all’impiego delle riserve accumulate.

Il provvedimento assume inoltre un forte peso politico per Gianni Infantino, a caccia di consensi per blindare la propria riconferma in vista del 77° Congresso FIFA in programma il 18 marzo 2027 a Rabat, in Marocco, con le candidature in scadenza il 18 novembre. Sul fronte opposto, oltre alla discesa in campo annunciata dall’ex calciatore Ramon Vega — che necessita dell’appoggio di cinque federazioni —, il fronte europeo ha avviato contatti esplorativi con figure manageriali di rilievo come Lise Klaveness e Michele Kang.