Emergenza Coronavirus, domani si riunirà il comitato medico-scientifico della FIGC: attese novità importanti per la Serie A e non solo

Secondo quanto comunicato dagli studi di Sky Sport, domani avrà luogo una delicata riunione del comitato medico-scientifico della FIGC.

Si attendono novità importanti per la Serie A e il calcio italiano in generale. Dovrebbero essere indicate, infatti, linee guide riguardanti la ripresa dei campionati, con dettagli riguardanti i tempi e le modalità.