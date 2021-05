Finale Coppa Italia, a Reggio Emilia presentata Atalanta Juventus: tutte le novità

A Reggio Emilia è stata presentata la finale di Coppa Italia che si giocherà il 19 maggio tra Atalanta e Juventus

Questa mattina a Reggio Emilia è stata presentata la finale di Coppa Italia Atalanta Juventus, in programma il prossimo 19 maggio al Mapei Stadium.

Tra le novità annunciate da De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ci saranno il ritorno dei tifosi allo stadio (previo tampone negativo entro 48 ore) attraverso la app Mitiga, dove sarà possibile caricare e registrare il biglietto e la prima volta di Crypto.com come sponsor al posto di Tim. Al termine della finale saranno messi in vendita alcuni prodotti, tra cui un’opera di Diego Perrone il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza. Per la prima volta in Italia, inoltre, si produrrà una partita di calcio con 30 telecamere, seguendo l’esempio del Clasico in Spagna.